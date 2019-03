¿Por qué algunos alimentos bajan de precio en medio de la hiperinflación?

“La estabilidad del mercado cambiario hace que el empresario se tranquilice y que, por ende, sus costos de reposición se estabilicen”, explicó María Carolina Uzcátegui, presidenta de Consecomercio. Para ella el equilibrio o la disminución en el precio de muchos alimentos se debe a la baja en el consumo y al casi nulo poder adquisitivo del venezolano.

“La gente no puede adquirir los productos y esto hace que los precios bajen. Hay productos en los anaqueles pero no se compran. Tampoco hay inversión porque los empresarios no adquieren divisas (a través de créditos bancarios) debido al incremento del encaje legal”.

Pero llegará un punto en que el vendedor no podrá bajar más el precio de su alimento porque no le sería rentable ofrecerlo, precisó, y provocaría la desaparición del insumo en el mercado.

El mes de febrero fue un paréntesis en el camino que venían ascendiendo los precios de múltiples productos en los mercados. Varios se mantuvieron; otros bajaron y pocos subieron luego de un mes de enero que cerró con una inflación de 196,1%, la más alta desde septiembre de 2018, según la Asamblea Nacional.

Y en cuanto a febrero, todavía el Poder Legislativo no ha dado las cifras, pero Ecoanalítica aseguró que podría cerrar entre 50 y 60 por ciento.

El kilo de tomate, por ejemplo, costaba el 20 de diciembre Bs 1.800. El 17 de enero llegó a los Bs 3.600 y el pasado 28 de febrero bajó a Bs 2.500.

Otro ejemplo pudiera ser el del queso paisa. El 20 de diciembre, el kilo costaba Bs 2.890; el 17 de enero alcanzó los Bs 16.990 y el 28 de febrero bajó a 14.990.

De acuerdo con Uzcátegui, a pesar de las disminuciones, los bienes y servicios siguen su escalada porque los vendedores deben cubrir costos al margen de lo que ofrecen.

“El servicio sube porque el poco dinero que genera debe redistribuirse y cubrir otros costos como maquinaria, transporte, alcabalas, manutención del lugar. El empresario debe ingeniárselas con cada vez menos ventas para costear una estructura de gastos fijos que se mantienen y hasta incrementan”.

Se ha perdido el poder adquisitivo casi por completo y las remesas no resuelven como antes, dijo. De acuerdo con la dirigente gremial, las empresas sufren una descapitalización, y la forma de salir de la crisis económica es, primero, a través del refuerzo de la banca.

“Se necesita un apalancamiento financiero para que la banca dé apoyo al sector privado y estos puedan producir. Una vez que pase esto, habrá mejores salarios y empleos. Deben arrancar el aparato productivo y la recuperación del sistema financiero. Se debe empezar desde el sector primario y le correspondería al Estado facilitar eso y desmontar el sistema de corrupción en las aduanas”, dijoUzcátegui.

Añadió que parte de la recuperación económica pasa también por la eliminación del control cambiario y la reducción del encaje legal, para que los productores y vendedores puedan reponer inventario e invertir en sus negocios.

