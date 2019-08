Claves para entender la Orden Ejecutiva de EEUU y sus efectos

Una Orden Ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 5 de agosto, implantó nuevas medidas restrictivas sobre los estadounidenses y extranjeros que se relacionen con el Gobierno de Nicolás Maduro.

Entre ellas se encuentra la decisión de bloquear todos los activos de Venezuela en los Estados Unidos, lo cual protege a Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), de cualquier intento de embargo por parte de los acreedores de la deuda externa del país.

A continuación las claves para conocer los detalles de la Orden Ejecutiva del 5 de agosto:

1⃣ La medida dictada por la administración de Trump, principalmente, es una extensión de las sanciones impuestas anteriormente contra organismos y entidades venezolanas. Pero ahora, según explicaron analistas a Efecto Cocuyo, incluyen amenazas directas contra cualquier empresa o Gobierno extranjero que mantenga relaciones con el chavismo.

Es decir, ya no solo prohíbe a los estadounidenses relacionarse con el Gobierno de Nicolás Maduro, sino que también advierte sobre sanciones a cualquier organismo internacional o particular que posea bienes, use el sistema financiero norteamericano o que quiera ingresar a ese país.

2⃣ Adicionalmente, la Orden Ejecutiva también bloquea todas las propiedades del Estado venezolano en EEUU “hasta que no cese la usurpación (del cargo)” por parte de Nicolás Maduro.

El activo más preciado por los acreedores de Venezuela, Citgo, quedó protegido con esta medida, pues su propiedad no podrá ser traspasada bajo ningún concepto.

3⃣ Pero la acción dictada por el Gobierno de Trump incluye algunas excepciones. Van orientadas específicamente con cualquier actividad relacionada con la compra o venta de alimentos, medicinas o vestimenta, “para aliviar el sufrimiento humano”.

¿Agravamiento de la crisis económica de Venezuela?

4⃣ Francisco Rodríguez, economista y director de la consultora Torino Economics, afirmó que si bien las sanciones no incluyen necesidades básicas de la población, agravará aún más la incapacidad de generar divisas que tiene el país y, por ende, aumentará las dificultades para pagar importaciones.

Sumado a ello, precisa, con las amenazas sobre los entes internacionales que se relacionen con las autoridades venezolanas, pudieran aumentar las limitaciones sobre las exportaciones petroleras del país, que quedaría con menos proveedores.

“En la medida en que se vea limitada la capacidad del Gobierno de exportar, entonces habrá menos dinero para pagar las importaciones y habrá menos alimentos y medicinas”, dijo Rodríguez.

5⃣ Por otro lado, Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, expresó que la Orden Ejecutiva está orientada a impactar el margen de acción financiero y comercial del Gobierno de Maduro.

Sin embargo, al cerrarse más los mecanismos tradicionales de captación de divisas, advierte que la administración oficialista pudiera aumentar la venta de crudo y minerales en dinero en efectivo, sin traspasos por sistemas financieros, para evadir los bloqueos. Esto elevaría la opacidad en las transacciones gubernamentales.

“Le dará más peso a las actividades ilícitas que han proliferado en los últimos meses, con impacto en la circulación de divisas (en efectivo). Así tendremos una economía más primitiva, y que se mueve principalmente en negro y en informalidad”, escribió en su cuenta en Twitter.

6⃣ Otra de las consecuencias radica en el incremento de los riesgos operacionales en el país. Así lo explicó el abogado Mariano de Alba, experto en derecho internacional, quien señaló que las empresas o Gobiernos que sostengan contratos en Venezuela deberán aumentar sus labores de contraloría para asegurarse de no contrariar la Orden Ejecutiva firmada por Trump.

¿Embargo, bloqueo o sanción?

7⃣ Mientras Rodríguez asegura que existe un “embargo petrolero” en Venezuela desde las sanciones contra la estatal Pdvsa en enero de este año, De Alba precisa que no puede tratarse de un embargo o bloqueo económico porque no establece restricciones al comercio con Venezuela.

A diferencia de los casos de Cuba, Corea del Norte o Irán, la Orden Ejecutiva de Trump permite por ahora las relaciones comerciales con el sector privado venezolano, siempre y cuando no ayuden a “mantener” a Nicolás Maduro en el poder.

“Hay efectos colaterales sobre el sector privado, pues se eleva la percepción de riesgo de hacer transacciones con Venezuela“, advirtió Oliveros. Y esta situación aumenta la dificultad para completar transacciones.

Pronunciamiento sobre la Orden Ejecutiva

8⃣ La Unión Europea (UE) informó que está en contra de las medidas impuestas por Estados Unidos sobre el Gobierno de Maduro. Carlos Martín Ruiz de Gordejuela, portavoz de la Comisión Europea, precisó que la organización se opone a cualquier “aplicación extraterritorial de medidas unilaterales“.

9⃣ Rusia, uno de los principales aliados del chavismo, llamó a levantar el bloqueo de los activos del Estado venezolano en EEUU.

Asimismo, Jorge Arreaza, canciller del Gobierno de Maduro, denunció que la Orden Ejecutiva se trata de un acto de “terrorismo económico” y precisó que el país cuenta con mecanismos alternos para evadir las sanciones financieras.

🔟 Juan Guaidó, presidente encargado del país, negó que la medida de Trump se trate de un “embargo económico” porque “protegen los activos de Venezuela“.

