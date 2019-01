A Bs. S 4.480 reapareció el kilo de pollo en el #MercadoGuaicaipuro este #17Ene

Casi cuatro meses pasaron desde la última vez que Efecto Cocuyo encontró pollo entero en el Mercado de Guaicaipuro. El 20 de septiembre de 2018, el kilo costaba 78 bolívares soberanos, y hoy, 17 de enero, alcanzó los Bs. S 4.480. Esto equivale a un aumento de 5.644% en menos de 120 días.

Uno de los consumidores, Alfonso Ramírez, fue claro respecto al último ajuste salarial: “¿De qué sirve ganar un bolívar cuando todo sube 10?”. El hombre de 60 años veía los precios y agregó que “la situación habla por sí sola”.

También reapareció la carne molida. Después de cinco meses, el precio del kilo llegó a 7.190 bolívares soberanos. Un incremento en su valor de 8.777 %, si se toma en cuenta su precio en agosto de 2018, cuando costaba 81 bolívares soberanos.

Desde ese momento tampoco se encontraba el el muslo de pollo. En es entonces el kilo costaba 49,8 bolívares soberanos, y este 17 de enero cuesta Bs. S 4.690. Un aumento de 9.318% en cinco meses.

Estas fueron las únicas proteínas que se encontraron de la lista de la familia Quiroz, la referencia que utiliza Efecto Cocuyo para medir el comportamiento de los precios en este mercado popular.

Rara vez se encuentran estos alimentos. Efecto Cocuyo realiza un monitoreo quincenal por mercados populares y ha podido constatar lo difícil que es coincidir con la llegada de muchos productos, sobre todo de las proteínas.

Los vendedores han explicado, en reiteradas ocasiones, que la mayoría de las veces esta mercancía llega en la mañana y se vende toda al instante. Gran parte de ella, a precios regulados.

Los proveedores de embutidos suben los precios diariamente, explicaron los comerciantes. El kilo de queso paisa cuesta 16.990 bolívares soberanos, lo que indica un aumento de 488% desde el pasado 20 de diciembre. Incrementó su valor seis veces en menos de un mes. Este fue el único embutido a la venta.

“Yo dependo de un sueldo mínimo”, dijo Félix Sarabia. El joven de 27 años aseguró que el nuevo ajuste salarial no cambia la situación que atraviesa. “¿Te digo la verdad? No sé cómo estoy aquí. Resuelvo cada día, no me queda de otra. No sé ni cómo explicártelo”.

Otro de los consumidores, Rafael Panachi, subrayó que el cambio de Venezuela “no pasa por un aumento salarial, sino por un conjunto de medidas económicas que se tienen que aplicar. Ayer cobré mi pensión y salí a comprar algo para la casa. Todo cuesta más de 15 mil, ¿cómo hacemos?”, se preguntó.

Su testimonio no se aleja de la realidad. Solo un kilo de papa amarilla cuesta, este 17 de enero, 5.500 bolívares soberanos. Ni la pensión o el sueldo mínimo mensual alcanzaría para comprar cuatro kilos de esta verdura.

Algunos prefieren no hablar. Damaris Duarte, de 43 años, se mostró esquiva y respondía mientras caminaba las preguntas que el equipo de Efecto Cocuyo formuló. “Te digo la verdad: esto me está afectando mucho. No quiero hablar porque me deprime solo pensarlo”, aclaró.

Aumentos en frutas, verduras y hortalizas



El kilo de cambur aumentó 230 % desde el pasado 20 de diciembre, último monitoreo. Para aquel momento, costaba Bs. S 300. Este 17 de enero su precio es de Bs. S 980.

Una piña alcanza los Bs. S 1.300, y en el monitoreo anterior costaba Bs. S 220. Este equivale a un incremento de casi cinco veces su precio anterior, en menos de un mes.

La guayaba también subió de precio. Pasó de Bs. S 380 a Bs. S 1.500, lo que significa un aumento de 295%.

No había ni arvejas, ni caraotas sueltas.

El kilo de pepino se desplazó de Bs. S 250 a Bs. S 1.000. Un aumento de 300% o de cuatro veces su valor anterior. El preció del repollo sufrió un alza también. De Bs. S 180, pasó Bs. S 500.

Al igual que el de calabacín, el kilo de berenjena subió solo 100 bolívares soberanos desde el pasado 20 de diciembre. Ambos pasaron de 500 bolívares soberanos a 600 bolívares soberanos.

El kilo de vainita criolla cuesta igual que el kilo de zanahoria: Bs. S 2000. La primera aumentó 67% desde el último chequeo en el mercado, y la segunda 186%.

El kilo de pimentón paso de 2.800 bolívares soberanos a 3.500 bolívares soberanos. Un aumento de 25%. El kilo de tomate dobló su precio: pasó de Bs. S 1.800 a Bs. S 3.600.

El precio del kilo de ají se desplazó de Bs. S 2.000 a Bs. S 4.500, y el de remolacha, pasó de 800 bolívares soberanos a 1.500 bolívares soberanos. El primero fue un incremento de 125%, mientras que el segundo fue de 88%.

