Yulimar Rojas primera en clasificar a Tokio tras lograr mejor marca mundial en Huelva

La venezolana Yulimar Rojas, triple campeona mundial y subcampeona olímpica de triple salto, maravilló en la decimoquinta edición de la Reunión Iberoamericana de Huelva, al lograr la mejor marca mundial del año con un registro de 15,06 metros y un brillante triunfo en su prueba, que la coloca como la primera en clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Rojas realizó el triple salto de su vida ante un público que la impulsó con sus aplausos y, tras comenzar con 14,58 metros, en su segundo intento la especialista venezolana voló hasta los 15,06, con 1,1 metros por segundo de viento a favor.

Superó así su anterior récord personal de 15,02 y se colocó como líder mundial del año, por delante de la colombiana Caterine Ibarguen, campeona olímpica en Río 2016, que este año saltó 14,79.

Con este salto en el Estadio Iberoamericano Emilio Martín de Huelva, Yulimar Rojas se ha colado entre las veinte mejores de la historia y también ha establecido un nuevo récord de la Reunión onubense, al romper los 14,78 de la cubana Yargelis Savigne en la edición de 2006. Al mismo tiempo, este triunfo le aseguró su cupo en Salto Triple de la XXXII edición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Por detrás de ella, terminó segunda la cubana Liadagmis Povea, con 14,45, y tercera la plusmarquista española y campeona europea, Ana Peleteiro, que en el duelo con Rojas, su compañera de entrenamientos, logró un mejor salto de 14,33 metros.

Contenta por el triunfo

La triplista venezolana aseguró que se ve para mejorar esta plusmarca personal “aún en algunos centímetros”. Yulimar Rojas reconoció sentirse muy contenta” por el logro.

“Tengo que seguir trabajando para lograrlo en el futuro”, manifestó Rojas, en declaraciones recogidas por la cuenta de Twitter de la Real Federación Española de Atletismo.

Sobre las personas que acudieron al estadio Emilio Martín, expresó que fue “un espectáculo, un show”, ya que el público le ayudó “mucho y se lo agradezco porque me han apoyado bastante”.

Respecto al futuro, la venezolana explicó que estará en Laussane, en la Diamond League y que también seguirá “trabajando duro” para los Panamericanos y para el Campeonato del Mundo de Doha, que es para lo que ha estado preparándose desde el comienzo.

Por su parte, la lanzadora de disco cubana Denia Caballero, que mejoró su mejor marca mundial del año con un registro de 69,20 metros y pulverizó el anterior récord de la reunión, declaró que empezó “un poco ansiosa y no me salió el primer lanzamiento como yo esperaba”. A pesar de eso resaltó que supo reponerse y “me salió un muy buen segundo lanzamiento. De hecho, no me lo esperaba”.

“Me voy muy contenta y ojalá que me vuelvan a invitar a Huelva”, concluyó.

