Venezuela tuvo su segunda peor participación en la historia de Juegos Panamericanos - Efecto Cocuyo

Venezuela retrocedió prácticamente 44 años en desarrollo deportivo. Al menos en las estadísticas de los Juegos Panamericanos. La delegación criolla finalizó en el puesto doce del medallero general, el segundo peor registro para el país su historia dentro de esta competición olímpica continental.

Aunque el equipo venezolano logró nueve medallas de oro (una más que en Toronto 2015), el rendimiento de las otras delegaciones, las dificultades que atravesaron los atletas venezolanos y, por ende, el desempeño en algunas disciplinas, influyeron negativamente en la clasificación final.

Menos atletas y medallas pero mejor porcentaje

Venezuela llevó cien atletas para esta edición de Juegos Panamericanos Lima 2019. En Toronto 2015 fueron 358 los deportistas venezolanos; sin embargo, esto no siempre se traduce en más medallas, aunque sí, lógicamente, incrementa la posibilidad de ganar alguna presea.

En Toronto 2015, Venezuela ganó un total de 50 medallas. Ocho de esas fueron de oro y el puesto final para los criollos fue el octavo. Se repitió lo logrado en Guadalajara 2011, en Winnipeg 1999 (y en 1967) y en La Habana 1991.

En Lima 2019, el país ganó un total de 43 medallas y, aunque nueve de estas son de oro, no mejoró su puesto en el medallero. Por el contrario, descendió cuatro puestos y quedó detrás de delegaciones que veían a Venezuela como un rival insuperable.

Del puesto uno al siete, el medallero de Lima 2019 no varió al de Toronto 2015. Estados Unidos volvió a quedar en primer lugar y combinados como Brasil, Canadá, Cuba, Argentina, Colombia y México se repartieron los puestos entre los mejores países. El octavo, noveno y décimo puesto tuvo a delegaciones diferentes en Lima 2019. Chile se metió en el octavo puesto y mejoró tres lugares respecto a Toronto 2015.

El local Perú ocupó el noveno lugar y, por primera vez en la historia, estuvo entre los mejores diez de unos Juegos Panamericanos. El décimo puesto fue tomado por República Dominicana.

Venezuela, con 100 atletas, ganó 43 medallas. Es decir, 2,3 atletas por cada medalla. Mientras que en Toronto 2015 le tomó a 7,1 atletas ganar una presea. Aunque de estadísticas no se vive, es importante para reflejar que, a pesar que tuvo menor cantidad de medallas, su rendimiento en porcentaje no fue del todo negativo.

Yulimar, Ruben, Daniel y Antonio, oro (casi) seguro

Las competencias no se ganan antes de disputarlas. Aunque Yulimar Rojas llegara como la máxima favorita en triple salto, igual tenía que demostrar su valía y lo hizo en gran manera. La espigada venezolana ganó su primera presea en Panamericanos y fue de oro. Una medalla sumamente importante para Venezuela y para Yulimar, quien promete brillar en Tokio 2020.

Situación similar ocurrió con Daniel Dhers y Antonio Díaz. Ambos atletas son sumamente dominantes en sus disciplinas. Daniel en el BMX y Antonio en el Kata de Karate. Los dos lograron sus medallas de oro en el último fin de semana de competencia.

De las preseas “seguras”, quizá la de Rubén Limardo era la que más se tambaleaba. El esgrimista criollo presentó molestias y hasta lesiones durante su andar en estos Juegos Panamericanos. No obstante, logró reponerse y vencer a su hermano en la final de la espada.

Disciplinas en deuda

También se tenían altas expectativas con el boxeo, disciplina que ha sido dominada por Venezuela en diversas ocasiones. No obstante, los pugilistas no lograron superar las medallas de bronce. Talentos como el de Gabriel Maestre se quedaron cortos ante otros competidores que vencieron a los criollos.

La selección de boxeo es una de las que ha presentado problemas en los últimos años por temas de logística y apoyo por parte del Instituto Nacional del Deporte (IND) y por el Ministerio para la Juventud y el Deporte.

Robeilys Peinado es otro de los casos curiosos de estos Juegos Panamericanos para Venezuela. La especialista en el salto con pértiga no logró colarse, ni siquiera, entre las tres mejores. Peinado, medallista de bronce mundial en 2017 y promesa del deporte venezolano, no fue efectiva en sus saltos y no pudo pasar del cuarto lugar. Aunque Peinado logró 4,55 metros, misma marca que la ganadora de medalla de bronce, la criolla necesitó de más intentos, por lo que no tuvo lugar en el podio.

La natación tampoco pudo tomar medalla en estos Juegos Panamericanos. A diferencia de las dos preseas de plata y la de bronce logradas en Toronto 2015, en Lima 2019 no se ganó ni una sola medalla en esta disciplina.

Uno de los sucesos más polémicos fue lo ocurrido con la nadadora Paola Pérez, quien no pudo terminar su competencia de nado en aguas abiertas debido a que no contó con el traje adecuado y llegó a presentar hipotermia. Pérez dijo sentir cómo se le dormían los brazos mientras daba cada brazada y optó por retirarse de la prueba en la que ya ha participado, incluso, en Juegos Olímpicos.

