Venezuela sacó un empate de oro ante Brasil en Copa América - Efecto Cocuyo

Venezuela y Brasil empataron a cero goles en un compromiso disputado en el Arena Fonte Nova de Salvador de Bahía. El juego era el segundo de estas selecciones en el grupo A de la Copa América y tuvo como protagonista al árbitro asistente de video (VAR por sus siglas en inglés).

Este resultado es, apenas, el segundo empate que Venezuela le saca a Brasil en Copa América y deja a la Vinotinto con la responsabilidad de definir su clasificación ante Bolivia el sábado 22 de junio.

Venezuela, una cita con la historia

La selección venezolana de fútbol nunca le ha ganado a Brasil en Copa América. Apenas en la edición de 2011 el equipo dirigido por César Farías pudo sacar un empate a cero goles ante Brasil y aquel punto se celebró como una victoria.

Aquella selección venezolana fue la más exitosa en la historia de Copa América al quedar en el cuarto puesto de la competencia tras caer en penales ante Paraguay y luego perder el partido por el tercer puesto frente a Perú.

Para el compromiso ante Brasil, Rafael Dudamel hizo varias modificaciones. Ronald Hernández pasó a ocupar el lateral derecho, posición que tomó Luis Mago ante Perú el pasado sábado 15 de junio. Mago fue expulsado por doble amarilla.

Además, entró Yordan Osorio por John Chancellor y Darwin Machís por Jefferson Savarino. El partido sería sumamente complicado para Venezuela, de eso no había duda alguna.

Brasil ganó su primer juego ante Bolivia 3-0 y si ganaba ante la Vinotinto, aseguraba su pase a la siguiente ronda. Mientras tanto, la selección criolla empató 0-0 contra Perú y, después de la victoria de los “incas” este martes ante Bolivia, se hacía importante no perder el partido contra los anfitriones.

Brasil, el tormento de la deuda

Decir que el juego no fue dominado por Brasil de principio a fin es mentir. El equipo anfitrión, dirigido por Tite, puso a sus mejores figuras en el campo. En todo caso, el único de lujo que faltaba en la titular era Willian, quien, a la postre, no jugó el partido ni siquiera como suplente.

Brasil fue una tromba desde los primeros minutos. El “Scratch”, como también se le conoce a Brasil, fue dominante desde el principio y avasallaba a la Vinotinto. Sin embargo, en la primera media hora de juego tan solo había un disparo al arco por los locales y este fue repelido por Wuilker Fariñez, siempre puntual en las citas importantes.

Sin embargo, el gol no llegó en la primera parte. Al menos no un gol válido. Brasil pudo adelantarse en el marcador en el minuto 38. No obstante, el tanto fue anulado pues Roberto Firmino cometió falta contra Mikel Villanueva.

Empatar contra Venezuela no estaba en los planes de Brasil, sin embargo, todavía quedaban 45 minutos y daba la sensación de que un gol de los locales caería en cualquier momento.

Venezuela se volvió a salvar, una y otra, y otra vez

En el minuto 59 de juego llegó el segundo gol de Brasil en los pies del delantero Gabriel Jesús, quien ingresó para el segundo tiempo. Hubo celebraciones, los brasileros se alegraron y ya la presión estaba liberada.

Pero el árbitro principal, Julio Bascuñan, comenzó a hablar con los responsables del árbitro asistente de video (VAR por sus siglas en inglés) y había espacio para consulta. La asistencia determinó que el gol no contaba y el partido seguía 0-0.

Pasaban los minutos y el compromiso seguía con el empate sin goles. Venezuela aguantaba y Brasil insistía. Esa era la dinámica del partido, no había mucho más. La Vinotinto intentó despertar una que otra vez, pero eran más espasmos que jugadas elaboradas.

Llegaban los últimos minutos de juego y Brasil estaba desesperado. Los jugadores disparaban desde fuera del área pero no conseguían el arco defendido por Fariñez. En el minuto 86 el balón volvió a cruzar la línea de gol de la portería venezolana y, nuevamente, Brasil celebró. Pero nuevamente había espacio para consulta.

El gol de Everton no contó pues había fuera de lugar en la acción. Nuevamente, el VAR salvó a Venezuela y el compromiso se mantenía 0-0.

Parecía increíble, pero era cierto. Venezuela encajó dos goles contra Perú el sábado y también fueron anulados por el VAR, y ahora, ante Brasil, eran tres los tantos anulados por la asistencia de video.

Así terminó el compromiso, Venezuela 0 y Brasil 0, algo que ocurría por segunda vez en la historia de Copa América.

Venezuela define si pasa o no a siguiente ronda el sábado 22 de junio ante Bolivia. A la misma hora se jugará Brasil vs Perú, ambos igualados en el primer puesto, aunque Brasil le saca ventaja a los peruanos por mejor diferencia de goles.

Los datos

Es primera vez que en Copa América se suspenden tres goles en un mismo partido haciendo uso del VAR.

Por primera vez Venezuela no pierde ante el anfitrión del torneo continental.

Brasil sigue sin recibir goles jugando como anfitrión en Copa América. La última vez que encajó uno fue en 1989, justamente ante Venezuela.

