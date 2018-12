Manchester United despide al portugués José Mourinho

El estratega portugués José Mourinho fue despedido por el Manchester United, uno de los equipos más importantes de Europa. La relación entre el club y “The Special One (como también se le conoce a Mourinho) estaba deteriorada desde hace meses, pero este martes 18 de diciembre el Manchester United decidió poner fin al contrato que inició en 2016.

Manchester United has announced that Jose Mourinho has left the Club.

We would like to thank him for his work during his time at Manchester United and wish him success in the future. #MUFC

