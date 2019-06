"Lloren al principio para reír al final", el emotivo discurso de Marta para mantener vivo el fútbol femenino - Efecto Cocuyo

La histórica jugadora brasilera Marta Vieira da Silva dio uno de los discursos más emotivos en la historia del deporte. La principal referencia del fútbol femenino en Brasil, ofreció unas sentidas palabras en una entrevista a pocos minutos de haberse consumado la eliminación de su selección de la Copa Mundial Femenina de Fútbol.

Brasil cayó ante Francia 2-1 en tiempo extra. A pesar de la dolorosa derrota, Marta sacó fuerzas para hilar las palabras y construir uno de los discursos que quedarán en la memoria colectiva del deporte mundial.

“Lloren al principio…” dijo Marta mirando a la cámara

Uno de los momentos más complicados para cualquier deportista es perder y tener que ofrecer declaraciones apenas sonar el pitazo final. Marta, capitana del equipo de Brasil, tuvo esa difícil tarea, pero el resultado fue inmejorable.

😭¡Eres grande Marta! 💪🏼 Con unas palabras muy emotivas le manda un mensaje a las futuras generaciones de jugadoras de @CBF_Futebol 🇧🇷#WWCTelemundo #Brasil #FIFAWWC pic.twitter.com/7EcXtJRoDv — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 23, 2019

“Sin duda este ha sido un momento especial y la gente tiene que aprovecharlo. Yo digo esto en el sentido de valorar más. Valorar. La gente pide tanto apoyo, pero también necesitamos valorar”, dijo Marta a su interlocutor en pleno césped del Stade Océane de El Havre, mientras sus compañeras todavía se lamentaban por la derrota.

“Perdona que me emocione, es un momento muy emocionante, yo quería estar sonriendo aquí, estar llorando de alegría. Y yo creo que eso es primordial, la gente tiene que llorar al comienzo para sonreír al final”, afirmó Marta, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas.

A pesar de la derrota, Marta hizo un llamado a las mujeres y niñas del mundo que quieren jugar al fútbol. “… y eso es lo que le digo a las niñas, no vas a tener a Formiga para siempre, no vas a tener a Marta para siempre, no vas a tener a Cristiane para siempre, y el fútbol femenino necesita de ustedes para sobrevivir”, sentenció Marta tras hacer referencia a Formiga y a Cristiane, ambas jugadoras de Brasil.

