Jugadores del Caracas FC y Zulia FC protestan en pleno juego de fútbol venezolano

Jugadores de los equipos Caracas FC y Zulia FC protestaron de forma simbólica en el campo de juego del estadio José Encarnación “Pachencho” Romero de Maracaibo este domingo 10 de marzo.

Los futbolistas no estaban de acuerdo con la idea de realizar el partido, pero la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) no suspendió la jornada de este fin de semana, a pesar del extenso apagón que afecta a todo el país desde el pasado jueves 7 de marzo.

Los deportistas acordaron realizar la protesta antes del compromiso y esperaron iniciar el partido para, simplemente, quedarse de pie en el campo de juego pasando el balón de un lado a otro durante varios minutos.

En el Caracas FC vs Zulia FC ambos equipos se pusieron de acuerdo para quedarse parados luego del comienzo del partido. Elegante forma de protesta por la falta de condiciones para que se jueguen partidos este fin de semana en Venezuela. Video vía @Thomascl25 pic.twitter.com/ScgB1QNAYW — Mario Alberto Sánchez (@MarioSanchezVe) March 10, 2019

En el video se observa parte del inicio del compromiso y se ve cómo los jugadores deciden quedarse de pie en el terreno sin desarrollar mayor actividad en el campo marabino.

Exigen condiciones para jugar fútbol

Los futbolistas expresaron que no estaban dadas las condiciones para jugar este fin de semana, especialmente tras el apagón que afecta al país y que ya tiene más de 72 horas de haber iniciado.

No obstante, autoridades de la FVF no suspendieron la jornada y, de hecho, se llevaron a cabo partidos en Táchira; Caracas y en Puerto Cabello. Tres de los seis compromisos pautados para este domingo 10 de marzo fueron pospuestos o suspendidos, no obstante el duelo entre Caracas y Zulia fue el único en tener este tipo de protesta en pleno campo de juego.

Mientras tanto, la FVF no ha emitido declaraciones sobre la posible suspensión de la jornada de fútbol. Ningún vocero del ente que rige el fútbol venezolano ha publicado algún tipo de comunicado sobre la situación que ocurre en el país y el estado de las zonas aledañas a los partidos de fútbol así como el desempeño de los diferentes conjuntos del balompié venezolano.

Comentarios