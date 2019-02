El venezolano Alejandro Marqués es convocado por la sub-19 de España

Crece la polémica con el joven Alejandro Marqués. El caraqueño nacido en el año 2000 y jugador del Fútbol Club Barcelona en su división Juvenil A, fue convocado por la selección española de fútbol sub-19 para disputar dos compromisos amistosos.

Marqués no fue convocado por Rafael Dudamel para el Campeonato Sudamericano Sub-20 que se celebra en Chile, pero sí por Santi Denia, seleccionador sub-19 de la oncena ibérica.

¿Por qué Alejandro Marqués no juega con Venezuela?

En varias ocasiones el tema de Alejandro Marqués ha saltado a la palestra deportiva en los últimos dos años. El joven estrella es referente entre los juveniles del F.C. Barcelona y anotó dos de los tres goles en la final de la Liga Juvenil de la Uefa en la que el equipo catalán se alzó con el triunfo ante el Chelsea inglés.

El debut de Marqués con alguna selección juvenil venezolana no se ha dado por varias razones, pero principalmente por la negativa del joven y de su padre para desarrollar módulos de entrenamiento en Venezuela.

Hasta el primer semestre de 2018 la potestad sobre Marqués era exclusivamente de su padre, pero el 4 de agosto el joven cumplió 18 años y se esperaba que tomara una decisión sobre si jugar o no con Venezuela, especialmente para el Campeonato Sudamericano Sub-20 que se celebra actualmente en Chile.

No obstante, y tras varias reuniones con Dudamel, Marqués decidió no participar en los distintos módulos de la Vinotinto y Dudamel aseguró que él, como estratega, no puede incluir a Marqués sin entrenar porque “pierde autoridad” frente al grupo de deportistas.

¿Podrá jugar con Venezuela a pesar de hacerlo con España?

Sí podrá. La única manera de que Marqués pierda la opción de jugar con la selección mayor de Venezuela es si la selección mayor de España lo convoca y este juega un partido con el equipo ibérico. Mientras tanto, Marqués puede jugar todos los minutos que quiera en las juveniles de España sin que esto le represente una limitación para su futuro.

El caso de Marqués recuerda a lo ocurrido con Jeffren Suárez, destacado venezolano que también era ficha del Barcelona. Suárez decidió no jugar con las inferiores de Venezuela, pero sí hacerlo con la sub-19 y sub-21 de España.

Suárez, además, negó varias veces el llamado para la mayor de la Vinotinto porque tenía la esperanza de jugar con “La Roja”. No obstante, el llamado nunca ocurrió y Suárez terminó jugando con la selección venezolana, decisión que fue criticada por parte de los fanáticos criollos.

