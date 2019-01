Cardenales de Lara gana su quinto título de la Lvbp

El equipo de Cardenales de Lara derrotó a Leones del Caracas en el quinto juego de la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp). La novena larense logró su quinto título y representará a Venezuela en la Serie del Caribe 2019, que todavía no tiene sede definida.

El juego inició a la 1:00 de la tarde y terminó cerca de las 4:40 de la tarde ante pocos fanáticos que se retiraron a medida de que avanzaba el compromiso y la ventaja de los visitantes se hacía mayor respecto a los locales. El cotejo terminó 9-2 a favor de Cardenales que celebró por varios minutos en el terreno del estadio capitalino.

El título ansiado de Cardenales de Lara

Hay que viajar hasta enero de 2001, cuando el equipo de Cardenales de Lara logró su cuarto título enfrentando al Navegantes del Magallanes.

Pasaron 18 años para que Lara consiguiera un nuevo campeonato, pero el camino no fue sencillo. La novena occidental jugó y perdió dos finales consecutivas en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018. No obstante, el equipo larense no se rindió y volvió a llegar a una final, pero esta vez el resultado fue positivo.

Cardenales de Lara ganó la serie sin muchos problemas. Dominó a Leones del Caracas de principio a fin y apenas flaqueó en el cuarto juego. La postemporada también fue un camino exitoso para Lara. Apenas perdió un juego ante Bravos de Margarita. Perdió dos contra Magallanes y uno contra el Caracas.

Un representante con polémica

La final del béisbol venezolano fue objeto de críticas en los últimos días. El primer juego se disputó el martes 22 de enero, mientras que el segundo compromiso estaba pautado para el miércoles 23 de enero a las 7:00 de la noche.

No obstante, el día del segundo juego varios jugadores de Leones del Caracas se negaban a jugar el compromiso debido a las protestas en Venezuela y a la situación de inestabilidad que comenzó el lunes 21 de enero.

A pesar de esto, el juego se llevó a cabo con dos horas de retraso ese mismo 23 de enero. En redes sociales, varias personas criticaron el hecho de que se jugara béisbol “en medio de lo que ocurre en Venezuela” y las críticas fueron a dar para el equipo de Cardenales de Lara y sus jugadores.

Sin embargo, el nivel deportivo de Lara nunca estuvo en duda. Fue el equipo más dominante de la temporada regular y en la postemporada no bajó el pie del acelerador para lograr coronarse con el campeonato.

Los datos:

➡ Cardenales de Lara gana su quinto título del béisbol venezolano.

✔ Cuatro de esos cinco trofeos los ha ganado frente a Leones del Caracas

➡ Lara no ganaba un campeonato local desde la temporada 2000-2001, ante Navegantes del Magallanes.

⚾ La novena larense ha perdido un total de 11 finales, entre ellas tres en los últimos diez años.

➡ Lara iba a jugar la Serie del Caribe en Barquisimeto, sin embargo todavía no está definido si el torneo se jugará en suelo venezolano.

Comentarios