¿Es posible que el Hospital Central de Valencia haga 100 trasplantes de médula al año? #CocuyoChequea - Efecto Cocuyo

Una osada afirmación. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, aseguró que la Ciudad Hospitalaria Doctor Enrique Tejera (Chet, mejor conocido como Hospital Central de Valencia) está en capacidad de realizar 100 trasplantes de médula ósea al año. Las declaraciones las hizo desde el centro de salud, donde inauguró un Centro de Imagenología.

La promesa se hace luego de que murieran cuatro niños a la espera de un trasplante de médula en el Hospital pediátrico José Manuel de los Ríos en el mes de mayo. Funcionarios de la gestión del gobernante Nicolás Maduro aseguran que las muertes se producen por el “bloqueo económico” impuesto por el Gobierno de los Estados Unidos. A su juicio, la acción no les permite cancelar las deudas que tienen con Italia, país con el que se sostuvo un convenio para realizar trasplantes medulares hasta 2018.

No reconocen que el programa presenta fallas desde 2015, mucho antes de que se empezaran a aplicar las sanciones económicas a funcionarios de la gestión chavista.

El pasado 31 de mayo, luego de cinco días de silencio desde que se registró el último fallecimiento, el gobernante Nicolás Maduro habló sobre los casos de trasplantes de médula ósea. Solicitó al ministro de Información y Comunicación, Jorge Rodríguez, plantear los casos en la mesa de negociación de Oslo (Noruega), para que “sean liberados los recursos y se paguen los tratamientos”.

La Unidad de Verificación de Datos y Fact-checking de Efecto Cocuyo evaluó la posibilidad de que se cumpla la afirmación, con base en los retos actuales de los pacientes que requieren un trasplante de médula ósea. El planteamiento es engañoso. A continuación, mostraremos cómo se llegó a esta conclusión.

El origen del dato

El director del Centro de Trasplante de Médula Ósea de la Chet, Marcos Hernández, explicó de dónde proviene la cifra referida por el gobernador. La Unidad de Trasplantes cuenta con nueve camas, sin embargo, sólo cuatro están habilitadas por “factores de infraestructura” y escasez de personal de enfermería.

“Ellos tienen que arreglar eso para poder proyectar la capacidad de trasplantes al máximo que más o menos se calcula, que una cama de trasplante debería rendir para alrededor de entre 9 y 10 trasplantes al año, por eso es que sacó esa cifra de alrededor de 100. Una proyección anual con todas las condiciones adecuadas”, aclaró el galeno.

A la fecha, la Unidad de Trasplantes cuenta con 20 enfermeras, que se reparten en varios turnos. A veces, la cantidad de personal por turno es insuficiente, ya sea porque alguno está de reposo o de vacaciones. “Inclusive con esta situación estamos con (sic) capacidad de recibir. A pesar de que no tenemos las nueve camas llenas, tenemos personal suficiente”, dijo Hernández.

Hernández señaló que el Hospital cuenta con algunos de los insumos más costosos, como los equipos descartables, la radioterapia de acondicionamiento, catéteres, antibióticos endovenosos y equipo para la recolecta de las células. El Ministerio de Salud también les provee parte de los insumos.

Esto le resta parte de la carga económica a los pacientes y sus familiares, quienes, si no viven en Valencia, deben buscar un lugar dónde hospedarse por al menos tres meses, llevar la comida al paciente mientras esté en recuperación, buscar dónde realizar los exámenes médicos, pagar la radioterapia de los hemocomponentes, procedimiento que se hace en una clínica privada, y mucho más. Para este martes 11 de junio, hay alrededor de cinco pacientes en lista de espera para operarse.

Sortear listas y costos

Los familiares de pacientes que requieren un trasplante de médula ósea deben cubrir una larga lista de insumos y medicamentos. La señora Denys Gómez, madre de un pequeño paciente que requirió trasplante de médula ósea, explicó que en el año 2017 se trasladó a Valencia para evaluar la posibilidad de que operaran a su hijo en el centro de salud.

Luego de la evaluación y diagnóstico, se le entregó una carta en el que se le advierte al paciente y sus familiares que el procedimiento “amerita un elevado gasto en materiales y medicamentos, además de exámenes de laboratorio, estudios especiales, terapia transfusional”, terapia de hemocomponentes y un tiempo de hospitalización promedio de 30 días.

La carta aclara que la Institución no cuenta con mensajeros, ambulancia propia ni cocina adecuada para este tipo de pacientes. Con la carta se le dio una lista de 63 insumos (incluye medicamentos, soluciones y material médico quirúrgico) que debía costear.

Uno de los exámenes más importantes en el proceso preoperatorio es la prueba de compatibilidad para el paciente y el donante. Según consultó Efecto Cocuyo, en el Banco Municipal de Sangre no se hace este examen desde octubre de 2017, mientras que el Instituto de Inmunología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) no lo realiza desde enero de 2018. Ambos entes públicos no cuentan con los reactivos necesarios.

El único centro privado que hace este examen es en Blau Laboratorios. Como no cuentan con reactivos, deben enviarlo a una institución fuera del país. Efecto Cocuyo consultó el precio de la prueba para el paciente y el donante, que para la primera semana de junio tenía un costo aproximado de 1.400 dólares.

Los números no dan

En todo el país, dos centros de salud hacen el trasplante de médula ósea: el Hospital Clínicas Caracas y la Chet. Ambos hospitales realizan trasplantes autólogos y alogénicos. La primera tipología busca eliminar las células neoplásicas (dañadas) mediante altas dosis de quimioterapia y recuperar la función de la médula ósea a través de las células madre de la sangre del propio paciente.

Los trasplantes autólogos se diferencian de los trasplantes alogénicos por el origen de las células madres. En el segundo caso, las células provienen de un donante que puede ser un familiar (relacional o compatible) o de un desconocido (no relacionado o no compatible). Como los trasplantes autólogos no tienen dificultad para conseguir un donante, no son tomados en cuenta desde el punto de vista estadístico para organizaciones internacionales.

Según datos de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (Ontv), entre 2004 y 2019 el Ministerio de Salud reportó que la Chet hizo su mayor cantidad de trasplantes en el año 2006, cuando alcanzó la cifra de 44.

En el 2018, según la data levantada por la Ontv con trabajadores de la unidad, el hospital hizo 9 procedimientos. Hasta mayo de 2019, se han realizado 3 operaciones. Estas estadísticas contempla tanto los trasplantes autólogos como los alogénicos de donante relacionado.

Efecto Cocuyo hizo una solicitud de información al Centro para la Investigación Internacional de la Sangre y Médula Ósea (Cibmtr, por sus siglas en inglés), que recibe data de varios países del mundo. Entre sus reportes está que en el lapso de una década, de 2008 hasta 2018, se hizo un total de 50 trasplantes alogénicos, la mitad de la cantidad prometida por Lacava.

Bajo las condiciones actuales en las que se encuentra la Unidad de Trasplantes de la Chet —la escasez de enfermeras, las complicaciones que deben sortear los pacientes y sus familiares para conseguir todo el material médico y medicamentos y la imposibilidad de realizar el examen de compatibilidad en el país— lo dicho por el gobernador de Carabobo es engañoso.

