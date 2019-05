El contenido falso y dudoso que circuló durante el alzamiento militar #CocuyoChequea - Efecto Cocuyo

Venezuela y la comunidad internacional se despertaron temprano el pasado 30 de abril. A las 5:46 de la mañana, el presidente de la Asamblea Nacional (AN) y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que el “cese de la usurpación empezó” desde los alrededores de la base aérea La Carlota.

Los sucesos del 30 de abril y el 1 de mayo dejaron sospechas sobre funcionarios del alto mando de la gestión del gobernante Nicolás Maduro que negociaron su salida con Estados Unidos; cinco homicidios y 82 personas que engrosan la lista de presos políticos y militares desaparecidos.

El levantamiento militar se convirtió en el foco de algunas desinformaciones que circularon en redes sociales y plataformas de mensajería instantánea. La Unidad de Verificación y Fact-checking de Efecto Cocuyo revisó estos contenidos y determinó que son muchos son dudosos y falsos. A continuación explicamos cómo se llegó a esta conclusión.

El martes 30 de abril, a las 11:18 de la noche, el diputado de la AN, Eliezer Sirit, dijo a través de su cuenta de Twitter que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, había ingresado en el Hospital Militar por una arritmia cardiaca. No lo habían recibido por falta de insumos.

El parlamentario no indicó la fuente de la información. Horas antes, a las 9 de la noche, Padrino López se encontraba en cadena nacional con el gobernante Nicolás Maduro, el alto mando militar y los ministros del chavismo. A las 6 de la mañana del 1 de mayo, Padrino López acompañaba al gobernante en Fuerte Tiuna, desde donde dijo a la Fanb que “pretenden comprarnos como si fuéramos mercenarios”.

Hay una brecha de ocho horas, entre alocuciones, en los que pudo sentir la arritmia. Según explicó una doctora consultada por Efecto Cocuyo, que no quiso ser identificada, una arritmia es un trastorno del ritmo cardiaco en el que” latidos anormales que pueden coincidir con los latidos normales”. Algunos tipos de arritmias no requieren hospitalización sino diagnóstico y tratamiento. Por lo que se necesita hacer un estudio con un monitor holter de ritmo.

Sobre el estado actual del Hospital Militar, no hay datos. A mediados del mes de febrero, la organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, Espacio Público, denunció que a los trabajadores del Hospital Militar se les obligó a firmar una orden de caución que les impide dar información. De lo contario, serían acusados de traidores a la patria.

La presencia de Padrino López en las dos alocuciones presidenciales, la opacidad informativa en el Hospital Militar y la variedad de tratamientos para la arritmia hace que lo dicho por el Parlamentario sea considerado como dudoso.

Las alarmas se encendieron el 3 de mayo con un tuit del señor Enrique Aristeguieta en el que asegura que la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, salió del país con nueve maletas. Cuando se le preguntó por la fuente de su información, respondió que era una persona que pertenece a la aerolínea Turkish Airlines y que la rectora haría la ruta La Habana (Cuba) – Estambul (Turquía).

Algunos periodistas, políticos y medios de comunicación publicaron en sus cuentas de Twitter el pase de abordaje de la rectora.

Otras cuentas de Twitter difunden unas fotos de la rectora en un mercado en Estambul.

Pero, ¿qué es cierto de todo esto? El CNE publicó una nota de prensa en la que se detalla que Lucena fue invitada por la Comisión Electoral Independiente (CEI) a acompañar las elecciones nacionales y provinciales de Sudáfrica, pautadas para el 8 de mayo. Es decir, la titular del Poder Electoral sí se encuentra fuera del país.

No hay forma de verificar que la rectora llevó nueve maletas y un violoncello. Mucho menos la ruta. Las redes sociales, como LinkedIn o Facebook, muestran la cantidad de personas en Venezuela cuyo nombre y apellido es Tibisay Lucena, razón por la que la foto del boarding pass no constituye una prueba de la ruta.

Las fotos en las que aparece Lucena en un comercio en Turquía las publicó en su cuenta de Twitter el periodista Sergio Novelli el 23 de octubre del 2018, información que replicó en esa fecha La Prensa de Lara, Venepress y otros portales de noticias nacionales.

Cada una de las fotos (que se buscaron con Tin Eye para obtener la imagen con la mayor calidad posible) se testearon en el portal Fotoforensics, para verificar que no estuvieran modificadas. Por lo tanto, las fotos fueron descontextualizadas.

Es cierto que la rectora se encuentra fuera del país, específicamente en Sudáfrica. Sin embargo, no es posible confirmar su ruta ni la cantidad de maletas que llevaba consigo, razón por la que este contenido es dudoso.

En un tuit publicado el 2 de mayo, la agencia de noticias AFP (Agence France-Presse) dijo que el secretario de estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reunirían la próxima semana en Venezuela.

#BREAKING Pompeo, Lavrov to meet next week on Venezuela: US official pic.twitter.com/YOPXqKjkFR

— AFP news agency (@AFP) May 2, 2019