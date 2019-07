De engañosa a falsa, la información que dejó el Canciller Arreaza en la FAO #CocuyoChequea - Efecto Cocuyo

El ministro de Relaciones Exteriores de la gestión de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, ofreció un discurso ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el pasado 25 de junio, en el que dio detalles sobre los retos que enfrenta Venezuela en materia de alimentación y los supuestos logros alcanzados “a pesar de los bloqueos”.

“94 mil personas se encuentran en 41 recintos penitenciarios y se les distribuye alimentos. El Programa de Alimentación Escolar (PAE), a pesar de los bloqueos, ha aumentado. Hemos superado las 23 mil 400 escuelas y hoy llegamos a más de 5,3 millones de niños y niñas que diariamente reciben desayuno, almuerzo y merienda”, dijo el canciller de la gestión de Nicolás Maduro ante la FAO (a partir del minuto 6 segundo 30).

Vamos por partes. La Unidad de Verificación de Datos y Factchecking de Efecto Cocuyo revisó la veracidad del contenido de la declaración. Esto fue lo que se encontró:

¿94 mil personas se encuentran en 41 recintos penitenciarios?

El número de personas que conforman la población carcelaria en Venezuela expuesto por Arreaza está muy por encima de los datos que manejan las ONG y los documentos oficiales. Por lo tanto, el contenido de la declaración es falso. Según el Informe 2018 del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), al cierre de 2018 había 46 mil 775 privados de libertad en el país, 125% por encima de la capacidad de los recintos penitenciarios.

De ser cierto lo que plantea el Canciller, implicaría que la población carcelaria se duplicó en poco menos de seis meses, lo que a su vez significa que el porcentaje de hacinamiento aumentaría a 353%.

Sobre la cantidad de recintos penitenciarios, en la última Memoria y Cuenta que publicó el Ministerio de Servicios Penitenciarios se indica que hay 39 centros para hombres, 19 de mujeres, para un total de 58. El canciller no especificó a qué tipo de establecimientos se refería.

El director del OVP, Humberto Prado, refirió que el país cuenta con 55 establecimientos en total, 39 de hombres y 16 de mujeres. Arreaza estuvo cerca, pero los números no coinciden con la cantidad referida ante la FAO. Por lo que su afirmación es falsa.

¿A los privados de libertad se les distribuye comida?

Sí, a los privados de libertad se les provee de alimentos, pero no en las cantidades y en las condiciones que deberían para mantenerse saludables. Incluso han fallecido presos por desnutrición. Por lo tanto, la afirmación es engañosa. Según denuncias del OVP, 60% de la población carcelaria no recibe alimentación diaria. Muchos no tienen una familia que vele por ellos, razón por la que no reciben comida por esa vía.

Se han presentado situaciones en los penales por las condiciones de los alimentos. El 13 de marzo de 2018, los internos del Rodeo II se intoxicaron con carne descompuesta. Pese al mal olor, los presos decidieron consumir la carne porque tenían varios días sin comer.

Según testimonio de Lizbeth Rivera, esposa de uno de los 59 colombianos detenidos de forma arbitraria que fueron deportados el día tal y consultada por Efecto Cocuyo, durante la estadía en prisión de su cónyuge se les daba una comida al día y muchas veces en estado de descomposición.

¿Más de 23.400 escuelas y 5,3 millones de beneficiarios del PAE?

Algunos datos dados por Arreaza vienen de la Memoria y Cuenta 2018 del mandatario Nicolás Maduro, presentada el 10 de enero de 2019 ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El documento se expuso fuera del Parlamento por tercer año consecutivo, dado que la Asamblea Nacional continúa en “desacato” según el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Por esta razón, el número de beneficiarios del PAE no está actualizado hasta “hoy” (25 de junio), como comentó el canciller. En enero, Maduro dijo que en 2018 5 millones 381 mil 57 estudiantes recibieron comida del programa (que este próximo 31 de diciembre cumple 50 años), cifra muy cercana a los 5,3 millones de beneficiarios que señaló Arreaza.

La Memoria y Cuenta del Ejecutivo y de los ministerios no está al alcance de los interesados desde hace al menos cuatro años. Poco a poco la opacidad informativa ha ido entrando a los entes del Estado venezolano.

#Cifras📈 | Gobierno Nacional ha creado 11 nuevas universidades territoriales especializadas y experimentales #MaduroMemoriaYCuentaANC pic.twitter.com/2FrLUFGusI — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) January 14, 2019

Diez días después de las declaraciones de Arreaza, el número de beneficiados bajó a 4 millones, según los comentarios formulados por el Estado al informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela hecho por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (punto 17). No se especifica la fecha a la que corresponde la cifra.

Lo dicho por Arreaza no puede ser verificado, es decir, no hay elementos para determinar su veracidad o falsedad. Desde el año 2015, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior no publican sus Memoria y Cuenta, según se indica en el informe de Provea sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela 2017 y portales de noticias como Crónica Uno. La opacidad informativa ha dado pie a que los voceros del Estado den cifras erráticas.

Raspados en sus propios números

A partir de notas de prensa oficiales, Provea recopiló cifras de la matrícula total del subsistema de educación básica. Según la cifra más reciente, del 2017, 7 millones 195 mil 335 niños y niñas formaban parte de esta categoría (página 5). El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, dijo al inicio de este año que habían 7 millones 600 mil estudiantes de educación inicial, primaria y media.

En noviembre de 2017, el en ese entonces ministro de Educación, Elías Jaua, dijo que el PAE atendía a 3 millones 736 mil 291 estudiantes del subsistema de educación básica, lo que implica una cobertura del 51,92%. En el informe de Provea se señala que el PAE no se garantiza en las escuelas beneficiadas y que representantes y educadores denunciaron que así como puede funcionar una semana completa, puede dejar de estar disponible dos o tres semanas seguidas (página 6).

El Ministerio de Educación había garantizado 100% del PAE para el 2018, pero según las cifras dichas por Maduro y Arreaza, la cobertura del programa disminuyó.

Según los datos recopilados por Provea, en el 2017 había 30 mil 687 planteles (oficiales y privados). En adelante, no hay datos que permitan calcular el porcentaje de cobertura del plan del Estado venezolano. En 2016, el titular del despacho del PAE, Rodulfo Pérez, aseguraba que en 20 mil 172 establecimientos se suministraban alimentos a estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato. Al año siguiente, Jaua dijo que eran 15 mil 329 planteles.

En septiembre de 2018 el ministro de Educación de la gestión de Maduro, Aristóbulo Istúriz, indicó que alrededor de 18 mil 625 escuelas públicas cuentan con el PAE. En enero de 2019, aseguró que la cantidad subió a 22 mil 800 escuelas. ¿Cómo subió tanto la cantidad en apenas cuatro meses? En medio de la crisis política, económica y social de Venezuela, las autoridades dejan al aire esa incognita.

