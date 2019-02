Roban a cinco periodistas y agreden a reporteros con perdigones y bombas lacrimógenas

Al menos tres periodistas y dos camarógrafos fueron robados este sábado 23 de febrero durante la cobertura de la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela, en la zona fronteriza colombo-venezolana.

La periodista de Venevisión, Maryne Glod, y su camarógrafo fueron atacados por grupos paramilitares que simpatizan con el chavismo, cuando se dirigían al puente internacional Simón Bolívar en la población de San Antonio del Táchira.

Glod contó a Espacio Público que cuando se encontraban en la avenida Venezuela, que da acceso al paso fronterizo, fueron interceptados por motorizados vestidos de negro que “empezaron a disparar muchísimo”. Ella corrió hacia un lugar y su camarógrafo al otro.

Sin embargo, cuando se reencontraron “un motorizado se puso a forcejear con el trípode y él no quería dejarse quitar el trípode, se le cae la cámara y cuando él se devuelve a agarrarla, lo apuntaron en la cabeza y se llevaron la cámara”, dijo a Espacio Público.

Más tarde, en el puente La Dorada (Táchira) uno de los equipos del canal por internet VPI TV también fue atacado por paramilitares. Al periodista Greg Jaimes y al camarógrafo David Guacarán los cercaron junto a diputados y voluntarios durante unos 30 minutos.

Les quitaron sus pertenencias, equipos de trabajo, así como celulares y tarjetas bancarias.

Otro afectado por el hostigamiento fue el periodista Mauricio Cardozo de la emisora de radio Ecos del Torbes 780 AM en Táchira. Lo hostigaron efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cuando cubría la ayuda humanitaria.

Los militares lo detuvieron por varios minutos y lo obligaron a borrar el material que tenía en su teléfono celular. El comunicador iba de regreso a la radio para hacer reportes sobre lo sucedido en el puente internacional Simón Bolívar.

“Me montaron a un convoy y ahí otros guardias me empezaron a amenazar que me iban a meter preso, me mandaron a sacar el chaleco, me quitaron los dos teléfonos: el de la radio y el personal. Me mandaron a borrar todo lo que tenía, me querían quitar el carnet de periodista y dije que no lo iba a entregar, me pidieron la cédula”, contó a Espacio Público.

En Ureña, donde se registraron más de 20 heridos en el puente Francisco de Paula Santander, el periodista Lenin Danieri fue víctima de la represión de los cuerpos de seguridad. Fue herido de perdigones.

Al reportero gráfico Pascual Filardo, del diario La Prensa de Lara, la represión de los militares en Barquisimeto le causó lesiones, cuando un artefacto le impactó en una de sus piernas.

Según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) también sufrieron la represión en Lara los reporteros Dani Sosa, Gastón Carmona y Héctor Andrés Segura.

El Sntp también dio a conocer que una corresponsal extranjera fue detenida por grupos paramilitares. Se trata de la periodista sueca Annika H Rothstein, a quien “le robaron sus equipos, la golpearon y la amenazaron de muerte. Después de dos horas fue dejada en libertad”, dijo el sindicato.

I was taken by the pro-Maduro guerilla in San Antonio del tachira, robbed and beaten along with my security and then they forced us to get on our stomachs while they held guns to the back of our heads. They took everything we had. Am tweeting from a strentger`s phone #venezuela

— Annika H Rothstein (@truthandfiction) February 23, 2019