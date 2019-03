Después de cuatro meses en El Helicoide, excarcelan a periodista alemán Billy Six

Excarcelado. El periodista alemán Billy Six fue excarcelado la noche de este viernes 15 de marzo, tras pasar cuatro meses privado de libertad en la sede de El Helicoide, en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Six fue detenido por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el estado Falcón, cuando grababa el paso de una concentración del gobernante Nicolás Maduro.

Fue trasladado a Caracas y recluido en el Sebin. Lo presentaron ante un tribunal militar, donde lo acusaron de traición a la patria, rebelión y espionaje. Durante más de un mes no tuvo acceso a abogados ni tampoco a los servicios consulares de la embajada alemana en Venezuela.

Desde su detención en Paraguaná, el 17 de noviembre de 2018, Six estuvo en la sede de la policía política del régimen de Maduro. El 28 de diciembre un portavoz del Gobierno alemán aseguró que pasado un mes y 11 días de su aprehensión, estaban haciendo “los esfuerzos” con las autoridades venezolanas para tener acceso al periodista.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp), informó la noche de este viernes que Six no podrá salir del país ya que no le dieron libertad plena. Este 15 de marzo se realizó su audiencia de presentación. Le prohibieron salir del país y debe presentarse en el tribunal que lleva su causa cada 15 días, además tampoco podrá declarar sobre su caso.

Así lo destacó la ONG Espacio Público en su cuenta de Twitter, al poco tiempo de su excarcelación.

Imputan a Luis Carlos Díaz

Las fuerzas de seguridad a las órdenes de Maduro detuvieron el pasado lunes 11 de marzo al periodista venezolano, defensor de los derechos humanos y ciberactivista, Luis Carlos Díaz. Pasó más de ocho horas desaparecido, lo detuvieron de forma arbitraria porque no había orden para esto y después, la madrugada del 12 de marzo, allanaron su residencia.

Lo trasladaron al Sebin, también en El Helicoide. La noche del martes lo imputaron por el delito de instigación a delinquir, le prohibieron salir del país, declarar del caso y presentarse cada ocho días en tribunales. Como Six, Díaz fue excarcelado.

Hasta la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se pronunció por el caso y pidió que la misión técnica de su oficina en Venezuela visitara a Díaz para constatar su estado de salud.

Agreden a periodista polaco

Este viernes 15 de marzo también se conoció el ataque al periodista polaco, Tomasz Surdel. Fue agredido por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) la noche del jueves 14 de marzo.

Sin orden de detención lo llevaron preso. Los policías que lo detuvieron tenían el rostro cubierto con pasamontañas. Le pusieron un saco en la cabeza y lo golpearon repetidamente en el rostro y las costillas.

Surdel denunció que los miembros de las Faes, señalados de ejecuciones y ajusticiamientos al margen de la ley, simularon su ejecución al dispararle en la cara con una pistola sin balas. Fue dejado en la vía pública después de ser atacado.

El Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Venezuela) denunció que desde enero hasta el pasado 11 de marzo han ocurrido 155 violaciones a la libertad de expresión y 39 periodistas han sido detenidos en Venezuela, tanto por cuerpos de seguridad como por civiles armados.

Con el caso de Surdel, corresponsal del medio polaco Gazeta Wyborcza, son 40 los periodistas, tanto venezolanos como extranjeros en el país, que han sido detenidos en menos de tres meses.

Lea también:

Comentarios